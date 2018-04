Un tanar din Iasi a murit in chinuri groaznice pe fundul raului Bistrita! Se afla in microbuzul MORTII!

Un tanar din Iasi si-a pierdut viata in teribilul accident din judetul Neamt • Masina in care se aflau zece persoane a plonjat in raul Bistrita, iar noua persoane si-au pierdut viata • Politistii au deschis un dosar penal si fac cercetari pentru a stabili cu exactitate ce s-a intamplat • Unele voci spun ca microbuzul ar fi avut o defectiune.

