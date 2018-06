Un tanar din Agres a murit dupa ce s-a izbit cu masina de un parapet

O fetita de 4 ani si tatal ei au murit in Timis in urma unui cumplit acccident de circulatie. Fratele ei, in varsta de 13 ani, a ajuns in stare grava la spital. Masina s-a izbit de un TIR. Soferul autotrenului spune ca nu-si explica ce s-a intamplat....

A1, 2 Decembrie 2011