Un tanar de 33 de ani s-a sinucis, aruncandu-se in cap in mijlocul autostrazii, de pe un pod Un barbat in varsta de 33 de ani din Timisoara s-a aruncat in cap de pe un pod, direct pe Autostrada Timisoara - Lugoj, mai multe maisni trecand peste trupul neinsufletit al acestuia.

azi, 00:21 in Social, Vizualizari: 36 , Sursa: 9am in