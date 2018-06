In ziua de 12 iunie , politisti din cadrul Serviciului Ordine Publica l-au oprit in trafic pe un brailean, in varsta de 27 ani, in timp ce conducea un autovehicul pe raza comunei Viziru, avand numarul de inmatriculare provizoriu expirat.

In cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat.



