Un tanar de 22 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus fara permis un tractor neinmatriculat

In cursul zilei de ieri, politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Braila l-au depistat pe raza satului Comaneasca, pe un tanar, in varsta de 22 de ani, din aceeasi localitate, care a condus un tractor fara a detine permis de conducere, iar vehiculul fiind neinmatriculat.

In cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere a unui vehicul fara permis de conducere si punerea in circulatie a unui vehicul neinmatriculat.

comentariu

citeste mai mult