Un tanar de 21 de ani din Braila a fost prins de catre politisti cu “iarba” asupra sa

In ziua de 16 aprilie, in jurul orei 01:50, politisti din cadrul Biroului Ordine Publica l-au oprit in trafic pe un tanar, in varsta de 21 de ani, din Braila, in timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului.

In urma efectuarii controlului corporal, politistii au gasit asupra braileanului un tocator pentru substante vegetale, o doza cu substanta vegetala de culoare verde cu miros specific, acestea fiind ambalate intr-un plic din plastic transparent, si doua tigari, confectionate artizanal din fragmente vegetale.

Tanarul a fost condus la sediul politiei, iar cercetarile vor fi continuate de catre politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Braila,