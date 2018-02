Un tanar de 20 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a incercat sa fure aparate de ras

Miercuri, la ora 10.40, politisti din cadrul Sectiei 2 de Politie Rurala Braila l-au depistat in trafic pe un tanar, in varsta de 26 de ani, din comuna Chiscani, in timp ce conducea autoturismul pe raza localitatii. In urma testarii acestuia cu...

Info Braila, 2 Septembrie 2016