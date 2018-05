Un tanar de 20 de ani este cercetat pentru furt calificat

In cursul zilei de luni, politistii din cadrul Postului de Politie Comunal Bertestii de Jos au identificat un tanar, in varsta de 20 de ani, din comuna Viziru, banuit ca in noaptile de 03 si 09 aprilie, ar fi savarsit doua infractiuni de furt calificat.

In fapt, la data de 03 aprilie, tanarul ar fi patruns prin fortarea usii intr-un cabinet medical de unde ar fi sustras un laptop, in valoare de 1.500 de lei, iar in noaptea de 09 aprilie, ar fi patruns in imobilul unui localnic, in varsta de 31 de ani, de unde ar fi sustras o drujba si mai multe perechi de adidasi.

Prejudiciul a fost recuperat in totalitate de catre... citeste mai mult