Un tanar de 20 de ani a plonjat cu masina intr-o fantana arteziana din Capitala

Ghinion teribil pentru un barbat, in varsta de 50 de ani, angajat al unei firme de paza. Acesta a plonjat miercuri dimineata, cu masina, in Dambovita. Incidentul s-a petrecut, in zona targului Vitan, iar politistii spun, ca soferul nu a adaptat...

Protv, 27 Noiembrie 2013