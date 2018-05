Un tanar de 19 ani s-a ales cu dosar penal dupa ce acondus un autovehicul neinmatriculat

In cursul zilei de ieri, politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Ianca l-au oprit in trafic pe un barbat, in tanar, in varsta de 19 ani, din comuna Mircea Voda, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii de domiciliu, avand valabilitatea autorizatiei de circulatie provizorie expirata.

In cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie sau conducere pe drumurile publice a unui vehicul neinmatriculat.

