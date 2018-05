Un tânăr de 19 ani ar fi trecut prin chinuri groaznice din cauza părinților lui. Laurențiu ar fi fost sclavul familiei.

Atunci erau fraţii mei acasă, ceilalţi mai mici şi le-am cerut bomfaierul şi am tăiat lanţul pentru că mi-au pus lacătul la lanţ. Dacă punea sârmă eu trăgeam cu dinţii. Dacă vedeaţi atunci cum erau mâinile, nu erau cum e acum, erau învineţite se vedea şi formă la lanţ pe ele. Mi-a pus un lanţ de gât şi mâinile erau legate de salcie aşa şi picioarele erau întinse aşa. Când le ceream apa, nici apa nu-mi dădeau. A zis că ea are nevoie doar de bani, nu şi de copii, copiii îi face doar pentru bani. Atunci de ziua mea m-am simţit rău, am zis: uite e ziua mea şi... citeste mai mult