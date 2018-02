La data de 3 februarie, ora 19:30, politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Ianca l-au oprit pentru control, pe DC 38, in afara localitatii Dedulesti, pe un tanar de 19 ani, din comuna Movila Miresii, in timp ce conducea un autoturism. In urma...

Info Braila, 5 Februarie 2018