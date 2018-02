Un tanar de 17 ani acuzat de talharie dupa ce i-a smuls poseta din mana unei femei

In ziua de 15 februarie, Judecatoria Braila a emis mandat de arestare preventiva fata de un tanar, in varsta de 17 ani, din comuna Vadeni. In fapt, la data de 29 ianuarie, in jurul orei 14:20, minorul a smuls poseta din mana unei femei, in varsta de 62 de ani, din Braila, in care se regaseau documente personale, suma de 410 lei si un telefon mobil. In cauza se continua cercetarile sub aspectul savarsirii de talharie.

