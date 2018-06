Un tanar de 16 ani i-a furat telefonul mobil colegului sau de clasa

In cursul zilei de ieri, politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale l-au identificat pe un minor, in varsta de 16 ani, din Braila, banuit de savarsirea unei infractiuni de furt.

In fapt, la data de 04 mai , tanarul ar fi sustras telefonul mobil al unui coleg de clasa, profitand de faptul ca acesta il lasase nesupravegheat.

Prejudiciul a fost recuperat de catre politisti si predat persoanei reclamante.

In cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de furt.

