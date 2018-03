Un tanar de 16 ani i-a furat masina tatalui sau si a iesit pe drumurile publice la plimbare

La data de 19.03.2018, politistii Postului de Politie Comunal Jirlau s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in noaptea de 16.03.2018, in jurul orei 02:00, un minor de 16 ani, din comuna Jirlau, ar fi sustras autoturismul tatalui sau din curtea locuintei si l-ar fi condus pe drumurile publice de pe raza localitatii de domiciliu si a judetului Buzau, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

In cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducere a unui vehicul fara permis de... citeste mai mult

