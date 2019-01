Joi după-amiază, poliţiştii Secţiei 5 au fost sesizaţi de către o femeie, din municipiul Constanța, despre faptul că în locuința familiei are loc un scandal. Patrula de siguranță publică deplasată la fața locului a stabilit faptul că între aceasta și fiu a avut loc un conflict spontan în urma căruia tânărul de 20 de ani şi-ar fi lovit mama.

Poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu conform OMAI 146/11.12.2018. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență in familie.