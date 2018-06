Scene de coșmar pe un drum din județul Argeș! Un tânăr de 24 de ani s-a sinucis, după ce a pierdut la ruletă șapte mii de lei. Acesta a intrat cu mașina într-un parapet. Bărbatul le spusese prietenilor că are de gând să își ia viața, însă nimeni nu l-a luat in serios.

