Un tanar a fost impuscat pentru ca facea galagie in scara blocului

Un tanar in varsta de 20 de ani a ajuns la spital, duminica seara, dupa ce a fost ranit cu un pistol de tip airsoft. Baiatul facea galagie in blocul in care locuia, in Sibiu, iar intre el si un vecin s-a iscat un conflict spontan.

Intre cei doi vecini, unul de 18 ani, si altul de 31 de ani a izbucnit un conflict spontan din cauza galagiei din bloc.

"Am fost sesizati in legatura cu faptul ca in localitatea Cisnadie, pe fondul unui conflict spontan din cauza galagiei intr-un bloc, un localnic de 31 de ani l-a impuscat pe un tanar de 18 ani, din Olt, cu un pistol tip airsoft provocandu-i sase plagi in zona superioara a corpului. Victima a fost transportata la... citeste mai mult

