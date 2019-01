PREMIU… Alexandru Bucur are 18 ani, este din Murgeni, si de curând a câstigat Trofeul de Excelentã al Concursului “Învingãtor prin artã”, organizat de Ministerul Educatiei Nationale din România si Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetãrii al Republicii Moldova. Tânãrul este elev al Liceului “Ghenutã Coman”, si a participat la aceastã competitie cu douã poezii: “Mic orfan” si “Moarte bunã”. “Când am auzit cã am câstigat, nu-mi venea sã cred. Câteva secunde cred cã am fost în stare de soc. Eu am mai participat si la celelalte editii, însã nu am reusit sã iau decât mentiuni si locul 3. Sunt foarte fericit, mã simt mândru pentru cã,... citeste mai mult

acum 21 min. in Locale, Vizualizari: 14 , Sursa: Vremea Noua in