"Women Mending Nets in the Dunes" este prima pictură de Vincent van Gogh scoasă la licitaţie în Franţa în ultimele două decenii.

Pictura în ulei pe hârtie a fost realizată la începuturile carierei artistului, în aceeaşi perioadă în care a fost creată lucrarea "View of the Sea at Scheveningen" (1882), care a fost furată de mafia italiană din Muzeul Van Gogh din Amsterdam în 2002 şi descoperită la Napoli, în 2016.

Recordul de preţ pentru o lucrare de Van Gogh l-a stabilit "Portrait of Dr Gachet", vândută pentru 82,5 milioane de dolari în 1990.

