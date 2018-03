La vârsta de 4 ani, copiii aleargă, se joacă, învaţă! Micuţul Darius din Constanţa, în schimb, se află la o clinică din Turcia şi aşteaptă al doilea implant de celule stem. Suferă de paralizie cerebrală, iar costurile se ridică la 65.000 de euro. Are nevoie de 6 astfel de implanturi, iar familia nu se poate descurca de una singură. De aceea are nevoie de ajutor. Familia încearcă să mobilizeze pe oricine are posibilitatea să ajute cu orice sumă pentru ca tratamentul să fie dus la bun sfârşit, iar Darius să ducă o viaţă cât de cât normală.

