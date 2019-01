Echipa din liga a patra a Angliei, Yeovil Town, a anunţat împrumutul lui Mihai Dobre de la Bournemouth. Internaţionalul român în vârstă de 20 de ani are contract cu echipa din League Two până la finalul lui mai 2019.

Informaţia a fost anunţată de Yeovil Town, iar mijlocaşul e bandă şi-ar putea face debutul sâmbătă, împotriva lui Mansfield Town, în deplasare.

Dobre a fost transferat de Bournemouth, echipă din Premier League, în 2016, dar nu a apucat să debuteze. În schimb, românul a fost împrumutat de-a lungul sezoanelor la: Bury şi Rochdale, pentru care a strâns, în total, 27 de meciuri.

La clubul fondat în 1895 va fi antrenat de Darren Way, un englez... citeste mai mult

