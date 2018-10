Compania britanică Adzuna, activă în segmentul resurselor umane, a achiziţionat startup-ul Work in Startups, o platformă de promovare a locurilor de muncă din companiile mici şi medii de tehnologie din Marea Britanie, fondată de doi români.

Termenii tranzacţiei nu au fost anunţaţi, iar reprezentanţii Work in Startups, contactaţi de ZF, nu au comentat cu privire la valoarea deal-ului. Cu toate acestea, Adzuna a anunţat că va prelua operaţiunile website-ului Work in Startups, însă acesta îşi va păstra în continuare brandul independent, potrivit TechCrunch.

Work in Startups este o platformă de promovare a locurilor de