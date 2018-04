Un start-up a reusit sa obtina o finantare de 36 de milioane de dolari O afacere abia lansata in Statele Unite ale Americii, care dezvolta o solutie contra monitorizarii pe internet, a obtinut o finantare de 36 milioane de dolari.

Este vorba despre Orchid Labs, un start-up din San Francisco, care a venit pe piata cu o solutie prin care sa nu mai poata fi monitorizata activitatea utilizatorilor pe internet.

Start-up-ul a fost infiintat in urma cu un an de zile, insa acum 5 luni, afacerea a atras o investitie de 4,5 milioane dolari de la o serie de investitori, inclusiv de la fondul de investitii Yes VC.

Pana in prezent afacerea s-a bucurat de mai... citeste mai mult