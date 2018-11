Transferat la începutul acestui an la Manchester United, unde a ajuns la schimb cu armeanul Mkhitaryan, ajuns la Arsenal, chilianul Alexis Sanchez (29 de ani) nu este mulţumit de relaţia pe care o are cu antrenorul formaţiei de pe Old Trafford, Jose Mourinho, şi se gândeşte deja la plecare.

Potrivit jurnalistului Josep Pedrerol, starul trecut pe la FC Barcelona a fost propus de agenţii săi la rivala catalanilor, Real Madrid. În prezent, acesta încasează nu mai puţin de 23 de milioane de euro pe an de la Manchester United, cu care mai are contract până în... citeste mai mult