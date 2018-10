Un spital din Anglia a găsit o metodă ingenioasă pentru a face operațiile mai puțin înspăimântătoatre pentru copii: le oferă micuților mașinuțe electrice pentru a se duce singuri până în sala de operații.

„Operațiile pot fi înspăimântătoare, mai ales pentru copii. Ne-am gândit la un fel de a face drumul până în sala de operații mai plăcut. ”, a explicat Julie Clerc, asistentă medicală la Spitalul din Leicester.

This hospital is giving children kid-sized electric cars so they can drive themselves to operations https://t.co/q3FazuLIzN pic.twitter.com/yUXMo5y2eT

— CNN (@CNN) 17 October 2018 Cinci mașinuțe au fost donate de Sturgess Motor Group: un Fiat 500, un Alfa Romeo... citeste mai mult

