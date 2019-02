Un sofer brailean conducand un Audi a provocat un cumplit accident in Prahova / Numarul victimelor a crescut

Scene de cosmar, in noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei 1:30, pe DN 1B, in zona localitatii Loloiasca din Prahova. Tragedia a avut loc dupa ce un Audi a depasit un tir si a intrat frontal intr-un autoturism Logan. In urma impactului frontal, soferul autoturismului Logan a decedat pe loc, iar alte trei persoane, care in momentul accidentului s-au aflat in autoturismul Audi, au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Ploiesti.

In urma impactului autoturismul Audi a luat foc

A doua victima, soferul vinovat, un tanar in varsta de 35 de ani, din Braila, care a fost adus la Unitatea de Primiri Urgente in stare grava, in soc... citeste mai mult

acum 16 min. in Locale, Vizualizari: 13 , Sursa: Info Braila in