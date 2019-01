Aseara, in jurul orei 19:45, un conducator auto al autoturismului cu numerele de inmatriculare BT 06 GRU, venind de pe Bulevardul Stefan cel Mare, la intersectia cu strada I.C. Bratianu din Iaşi, in zona trecerii de pietoni a intrat in indicatorul rutier, cu interdictia de oprire.



După ce a produs accidentul, şoferul autoturismului cu numere de Botosani, si-a continuat linistit drumul. Accidentul a fost filmat de camera video al unui ieşean, care a trimis filmarea redacţiei Bzi.

loading... Şoferul care a izbit un indicator şi a „parcat” maşina lângă un gard era BĂUT: CE alcoolemie avea

Click AICI şi vezi VIDEO

DESCARCÃ... citeste mai mult

azi, 09:00 in Locale, Vizualizari: 16 , Sursa: Botosaneanul in