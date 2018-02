Un sofer baut a fost prins dupa ce a tamponat o masina parcata

In ziua de 17 februarie, in jurul orelor 00.00, a avut loc un eveniment rutier pe raza mun Braila. Un conducator auto in varsta de 31 ani, in timp ce conducea auto pe str. Ion Ghica, nu adapteaza viteza la conditiile de drum, pierde controlul volanului si tamponeaza un auto parcat, provocand avarii. Lucratorii de politie ajunsi la fata locului au constatat faptul ca, conducatorul auto vinovat nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar auto avea numerele de inmatriculare provizorii expirate.

Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand ca avea in aerul expirat o imbibatie alcoolica de 0,81 mg/l, si a fost condus la spital

