Un singur adversar la baraj

Dupa opt runde in care a intalnit un singur adversar accesibil, Gloria Bistrita, CSMS Iasi are parte, practic, de un nou start in Liga I de fotbal, in a doua jumatate a turului Iasul avand de infruntat doar o echipa importanta, FC Vaslui. Antrenorul...

Ziarul de Iasi, 24 Septembrie 2012