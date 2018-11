Un simplu coș stors te poate ucide!

Desi la prima vedere un obicei banal, acest lucru poate cauza complicatii severe.

Un cos care a aparut in "zona triunghiulara" si care este stors, poate ajunge sa fie fatal. Potrivit publicatiei "The Independent" cosurile stoarse pot cauza leziuni extrem de grave si nu doar cicatrici.

Specialistii in dermatologie recomanda sa evitam zona triunghiulara de mare risc a fetei, adica portiunea dintre colturile gurii si varful nasului. Aceasta zona este extrem de sensibila si are conexiuni direce catre creier, astfel incat, vasele e sange pot fi si ele lezate odata cu... citeste mai mult