Un sfert dintre români ar plăti cu 10% mai mult pentru servicii de calitate, iar 40% iau în calcul schimbarea furnizorului la prima experienţă negativă, potrivit unui studiu realizat de UP ! Your Service, scrie Agerpres.

Majoritatea (71%) declară că rapiditatea şi eficienţa interacţiunii cu o companie sunt principalele aspecte care le-ar face experienţa mai bună şi pentru care ar fi dispuşi să plătească în plus, urmate de angajaţii mai pregătiţi şi mai atenţi la nevoile clienţilor (52%).

"Într-o piaţă competitivă în care presiunea preţului a fost întotdeauna foarte mare, rămâne de văzut dacă... citeste mai mult