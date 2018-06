Un sfert dintre afacerile din Romania sunt conduse de femei Potrivit unor studii recente, un sfert dintre business-urile din tara noastra sunt conduse de femei, iar aceasta tendinta este in continua crestere atat pe plan national, cat si mondial.

Femeile acapareaza din ce in ce mai mult teren in lumea barbatilor. O treime dintre companiile din Romania au in fruntea lor o femeie.

Cele aproximativ 50.000 de companii detinute de femei in Romania sunt in crestere, femeile fiind in continua evolutie si in... citeste mai mult