Somajul in randul tinerilor cu varste cuprinse intre 15 si 24 ani variaza de la peste 36% in regiunea Centru la 11,9% in Nord-Est, media pe tara fiind de 23,7%, in timp ce zona Bucuresti-Ilfov figureaza cu o cota de 22,2%, potrivit datelor prezentate...

Ziarul de Iasi, 5 Iulie 2012