Sfintele moaște ale Sfantului Cuvios Sava cel Sfintit au fost furate de cruciați in prima cruciada (1096 – 1099), împreună cu multe alte relicve și au fost duse in Veneția, Italia, unde au fost asezate într-o biserică inchinata Sfantului Antoninus. Cu aproape nouă secole mai târziu, moaștele sale aveau sa fie returnate Israelului…

In ziua de 10 octombrie 1965, moaștele Sfântului Sava au fost returnate, de către Papa Paul al VI-lea, Patriarhiei Ierusalimului. Recepția a fost făcută, cu binecuvantarea Patriarhului Benediktos al Ierusalimului, de Episcopul Vasilios al Ierusalimului, Pr. Theodosios, staretul... citeste mai mult

acum 35 min. in Actualitate, Vizualizari: 27 , Sursa: Antena 3 in