Iată postarea lui Vlad Alexandrescu:

"Am făcut astăzi 2 vizite în centrele de plasament din București și Ilfov. Am vorbit cu angajații, cu educatorii, cu reprezentanți ai Direcției de protecție a copilului, dar am reușit mai ales să vorbesc singur cu copiii. Până ce am fost escortat afară de bodyguarzi.

Nu știu cum aș putea descrie ce am văzut și auzit acolo, mai bine vă redau câteva fragmente din ce mi-au povestit copiii.

"Ofeream sex mai multor persoane pentru bronz", îmi spune un tânăr de 17 ani. Alt copil îmi spune: "urma să ajung în străinătate într-o rețea de prostituție". Unii îmi povestesc... citeste mai mult

ieri, 18:36 in Politica, Vizualizari: 41 , Sursa: Realitatea in