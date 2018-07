”Burning Secret” este o poveste despre pasiune a cărei acţiune are loc într-o staţiune, unde un bărbat se împrieteneşte cu un băiat de 10 ani cu scopul de a-i seduce mama.

Scenariul a fost scris în 1956, împreună cu Willingham, alături de care avea să lucreze, un an mai târziu, la pelicula ”Paths of Glory”. A fost descoperit de Nathan Abrams, profesor de cinematografie la Universitatea Bangor, şi expert în filmele lui Kubrick. „Nu mi-a venit să cred. E extraordinar. Se credea că a fost pierdut. Cunoscătorii lui Kubrick ştiu că voia să îl facă, dar... citeste mai mult

