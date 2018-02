Un savant basarabean

Am avut o tresărire de solidaritate cînd am aflat că maestrul Eugen Doga, celebrul compozitor basarabean, constată înstrăinarea prin recunoaşterea reciprocă a românilor de pe cele două maluri ale Prutului. Plecînd de la propria mea experienţă în relaţia cu românii din Basarabia şi Bucovina de Nord, am purces pe calea Centenarului tocmai pentru a înlătura, pe cît posibil, acest neajuns. Observat, după cum se vede, şi de alţii. De aceea, ca un preambul la călătoriile de cunoaştere româno-române, voi încerca să schiţez cîteva portrete de personalităţi basarabene. După ce l-am prezentat pe maestrul Eugen... citeste mai mult