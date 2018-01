Câştigul salarial al unui tehnician IT sau administrator de sisteme variază între 1.000 şi 1.500 de euro net pe lună, arată datele firmei de recrutare şi închiriere de forţă de muncă în regim temporar Temps România.

„Tehnicianul IT sau administratorul de sisteme are un salariu cuprins între 1.000 şi 1.500 de euro net pe lună. Salariul creşte în funcţie de limbile străine cunoscute şi nivelul de expertiză“, a spus Iuliana Leurent, CEO al Temps România.

