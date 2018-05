Un salariu mic dauneaza grav sanatatii!

Cercetatorii britanici au demonstrat, odata in plus, ca un nivel scazut al veniturilor distruge, practic, sanatatea omului. Ei au stabilit ca salariul mic amplifica riscul dezvoltarii dementei la varste inaintate. Un articol pe aceasta tema a fost publicat in MedicalXpres.



Expertii au analizat rezultatele lucrarii de cercetare Enghlish Longitudinal Study of Ageing (ELSA), la care si-au dat concursul peste 6.000 de adulti cu domiciliul in Marea Britanie si nascuti in perioada 1902-1943.

Oamenii de stiinta au identificat anumiti factori socio-economici, care influenteaza... citeste mai mult