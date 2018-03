Un salariat roman va sustine 2,5 pensionari pana in 2040, iar pensiile se vor reduce cu 20% Din cauza faptului ca populatia Romaniei este imbatranita si in continua scadere, specialistii atrag atentia ca pana in 2040, un salariat va sustine 2,5 pensionari, ceea ce pune in pericol echilibrul sistemul public de pensii.

Presedintele CFA Romania, Adrian Codirlasu, este de parere ca, in momentul in care un angajat va fi nevoit sa sustina pensiile pentru 2,5 pensionari, statul va fi pus intr-o situatie critica, in care va avea doar trei optiuni, toate cu un impact negativ in societate.

