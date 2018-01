Un roman va avea un rol important in Creed 2, continuarea filmelor legendare din seria Rocky

Romanul Florian "Big Nasty" Munteanu a fost ales pentru a interpreta antagonistul din filmul Creed 2, continuarea filmelor legendare din seria Rocky cu Sylvester Stallone in rolul principal.

Dupa succesul din prima parte, cand Rocky l-a antrebat pe fiul rivalului sau din tinerete, Apollo Creed, pentru luptele din ring, acum actiunea se desfasoara in jurul lui Ivan Drago Jr, fiul unui fost adversar al lui Rocky interpretat de Dolph Lundgren. Florian este primul roman care are un rol principal intr-un film de categoria A la... citeste mai mult