Constănţeanul Marius Ciulin, unul dintre cei mai experimentaţi arbitri români de baschet, va fi prezent în acest an la Basketball Champions League Final 4, cea mai valoroasă competiţie intercluburi europeană sub egida FIBA.

Turneul final, la care vor participa AEK Atena (Grecia), AS Monaco (Franţa), MHP Riesen Ludwigsburg (Germania) şi UCAM Murcia (Spania), se va desfăşura la Atena în perioada 4-6 mai 2018.

Marius Ciulin are o experienţă de aproape 20 de ani în Liga Naţională de Baschet, a arbitrat atât competiţii intercluburi organizate de Euroligă cât şi de FIBA şi a fost prezent la mai multe turnee finale ale Eurobasket (Campionatele Europene), atât la masculin cât şi la