Un român, şofer Uber, a fost condamnat la șapte luni de închisoare în Anglia.

Dorin Visanu, în vârstă de 30 de ani, a preluat o femeie din sudul Londrei, pe 2 septembrie anul trecut. Conform Metro, bărbatul ar fi făcut un ocol, nerespectând traseul iniţial, şi i-a pus mâinile pe coapsa femeii.

Românul este căsătorit şi are doi copii.

Procurorul a sugerat că Visanu cauta un loc liniştit, în afară drumului principal, pentru a agresa sexual pe pasageră, scrie Metro.

