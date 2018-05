Gabriel Rusu, CEO al firmei Mejix, împreună cu doi investitori americani, Boaz Gilad, founder şi CEO al Brookland Capital şi Guy Praisler, CEO al Dine Market, au investit 200.000 euro într-un nou hub în Cluj-Napoca, dedicat în special industriei IT&C.

Proiectul, numit Silicon Forest, va fi lansat în luna iunie a acestui an, în zona centrală a oraşului. Pe lângă firmele de IT, proiectul se adresează şi companiilor din domenii conexe, precum resurse umane, financiar, legal etc, fiind vizate companiile de talie medie şi mică, departamente ale marilor companii, precum şi...