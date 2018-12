Unul dintre componenţii generaţiei de Aur, Florin Răducioiu, va lucra la AC Milan, club unde a evoluat în anii '90, fostul amre atacant stabilind deja detaliile. El va fi în deparatamentul de scouting şi va descoperi tinere talente pentru celebra echipă italiană.

"M-am întâlnit cu Maldini, cu Leonardo, directorul sportiv, am vorbit cu ei şi avem o înţelegere. Este ok, chiar dacă nu e exact ce vreau eu. Mi se dă posibilitatea, la un club care m-a făcut celebru, să lucrez. Am câştigat multe acolo, prestigiu, bani. Sunt foarte apreciat, chiar dacă am jucat puţin.

Asta mă bucură foarte mult şi abia aşteptă să mă întorc acolo, la început de ianuarie, la

