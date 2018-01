Un roman s-a casatorit cu 3 femei in 3 decenii. Ce l-a dat de gol Un barbat in varsta de 55 de ani din Navodari s-a casatorit cu trei femei in trei decenii. Romanul risca pana la 2 ani de inchisoare. Foto: pixabay.com Social Situatia a fost descoperita in 2015, cand prima sotie a mers sa isi schimbe buletinul. Sotul sau mai era casatorit cu alte doua femei.

Acesta este unicul caz de bigamie din ultimul deceniu, din judetul Constanta.

Actuala sotie cunoaste situatia si o accepta, informeaza Stirileprotv.ro.

Dupa ce politistii au inceput sa cerceteze cazul, barbatul s-a despartit legal de a doua sotie, prima refuzand sa ii acorde divortul.... citeste mai mult

azi, 12:32 in Social, Vizualizari: 33 , Sursa: 9am in