Un roman plecat la munca in Irlanda a fost ucis Un roman plecat la munca in Irlanda a fost ucis. Rudele banuiesc ca agresorul ar fi un coleg de munca, tot din Romania. Captura foto: Youtube International Sotia barbatului din Falciu a primit vestea mortii sotului sau, plecat la munca in Irlanda.

Trupul barbatului a fost gasit sambata de politia irlandeza, aceasta fiind si cea care a anuntat familia.

Rudele au luat deja legatura cu Consulatul si au demarat procedurile de aducere in tara, potrivit Stirileprotv.ro.

Barbatul locuia impreuna cu sotia sa in Falciu si plecase la munca in Irlanda, de aproximativ o luna.

