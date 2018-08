Doliu in comuna natala a preotului misionar Constantin Sandu si in parohia in care slujea de 3 ani! Tanarul preot a trecut in nefiinta in urma unui grav accident de circulatie. Joi va fi inmormantat in comuna natala. Trupul neinsufletit al Parintelui...

Reporterul, 2 Aprilie 2015