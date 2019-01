Un roman fara frica de Dumnezeu este prins in timp ce incearca sa fure obiecte bisericesti de valoare in Italia

Carabinierii di Palombara Sabina, o localitate situata in aproapierea capitalei Italiei, au arestat zilele acestea un cetatean de 42 ani, de origine romana pentru furt din biserica. Oamenii legii, alertati de un localnic au surprins in interiorul altarului bisericii “San Biagio Vescovo e Martire” din Palombara Sabina un barbat care incerca sa sustraga obiecte bisericesti si statuii de mici dimensiuni. Prins in fapt, politistii au descoperit asupra sa o cruce de arama, un vesmant preotesc, o statuie cu pruncul Iisus si doua instrumente muzicale folosite in corul bisericii. Dupa o pechezitie efectuata si la... citeste mai mult

acum 54 min. in Locale, Vizualizari: 19 , Sursa: Info Braila in